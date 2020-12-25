Стало известно о формате работы российских школ в новом году

Как пишет РИА Новости, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустило продление мер против коронавируса, принятых в школах, в том числе и дистанционного формата обучения. Кроме того, российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что онлайн-образование никогда не заменит прямого контакта учащихся школ и вузов с преподавателями.

В России до 1 января 2022 года продлили санитарные правила на период пандемии для детских садов, школ, лагерей и учреждений дополнительного образования. Запрещены мероприятия с участием нескольких классов или групп. Кроме того, учебные заведения должны измерять температуру и проводить усиленную уборку. Они могут устанавливать очный или дистанционный форматы обучения. Решение об этом будут принимать региональные власти.