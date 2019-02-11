Солист группы Artik & Asti готовится стать папой

33-летний солист группы Artik & Asti Артем Умрихин (выступает под псевдонимом Artik – прим.ред.) и его супруга Рамина ждут малыша. Как сообщает портал Super.ru, музыкант появился с беременной женой на церемонии вручения музыкальной премии «ЖАРА Music Awards». Для торжественного мероприятия Рамина надела длинное обтягивающее платье, подчеркнувшее ее «интересное положение».

Будущий малыш станет вторым для супругов, в 2017 году у пары родился сын Итан.