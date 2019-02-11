Солист группы Artik & Asti готовится стать папой

33-летний солист группы Artik & Asti Артем Умрихин (выступает под псевдонимом Artik – прим.ред.) и его супруга Рамина ждут малыша. Как сообщает портал Super.ru, музыкант появился с беременной женой на церемонии вручения музыкальной премии «ЖАРА Music Awards». Для торжественного мероприятия Рамина надела длинное обтягивающее платье, подчеркнувшее ее «интересное положение».
Будущий малыш станет вторым для супругов, в 2017 году у пары родился сын Итан.
Напомним, вчера, 5 апреля, в московском Crocus City Hall состоялась вторая церемония вручения музыкальной премии «ЖАРА Music Awards». Artik & Asti получили статуэтку в номинации «Лучшая группа», Сергей Лазарев стал «Лучшим певцом», Светлана Лобода — «Лучшей певицей», а «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова лидировал в номинации «Лучший клип». Больше фото гостей торжественного мероприятия вы можете увидеть здесь.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Instagram
Видео: YouTube / Self Made Music