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«ЖАРА Music Awards — 2019»: Валерия, Бузова, Лорак и другие звезды на премии Эмина Агаларова

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Валерия

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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В Crocus City Hall прошла вторая церемония награждения музыкальной премии «ЖАРА Music Awards», организаторами которой являются артисты и учредители одноименного фестиваля в Баку Эмин Агаларов, Григорий Лепс и продюсер Сергей Кожевников.

Церемонию посетили Валерия, Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Наталья Чистякова-Ионова, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, Дима Билан, Слава, Ольга Бузова, Юлианна Караулова, Дакота, Александр Панайотов, Ольга Серябкина и многие другие звезды. Один из основателей фестиваля «Жара» и премии «Жара Music Awards» Эмин Агаларов появился на красной дорожке в компании сына Али.

Ольга Бузова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Филипп Киркоров получил премию за лучший клип года «Цвет настроения синий», а Сергей Лазарев победил в номинации «Певец года». «Лучшая певица» — Светлана Лобода, а «Лучшая группа» — Artik & Asti. Дима Билан удостоился награды за лучшую песню «Молния». Лучшим шоу было признана концертная программа Ани Лорак Diva. Мари Краймбрери была отмечена за лучший альбом, а Rauf & Faik стали «прорывом года». Специальную номинацию «Хип-хоп легенда» посмертно присудили недавно скончавшемуся рэперу Децлу.

Текст: Роман Страстный

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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