«ЖАРА Music Awards — 2019»: Валерия, Бузова, Лорак и другие звезды на премии Эмина Агаларова

Филипп Киркоров получил премию за лучший клип года «Цвет настроения синий», а Сергей Лазарев победил в номинации «Певец года». «Лучшая певица» — Светлана Лобода, а «Лучшая группа» — Artik & Asti. Дима Билан удостоился награды за лучшую песню «Молния». Лучшим шоу было признана концертная программа Ани Лорак Diva. Мари Краймбрери была отмечена за лучший альбом, а Rauf & Faik стали «прорывом года». Специальную номинацию «Хип-хоп легенда» посмертно присудили недавно скончавшемуся рэперу Децлу.

Текст: Роман Страстный

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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