«Сокровище наше»: Кристина Асмус гордится своей маленькой модницей

«Какая красотка», «Какая стильная малышка», «Как будто Вы в миниатюре», «То чувство когда 4-х летний ребенок,одет лучше меня», «Девочку одеваете по своему вкусу. Эх не понять моду на эти непонятные штанишки. Наверно очень модно», «У вас костюм из такой же ткани, как круто, наверное, смотритесь вместе)», «Какая стиляга! Ваша маленькая копия!!!», «Мега стильная», «Принцесса», «Волосыыыы», «Такая Рапунцель», «Маленький Ангелочек, с крылышками на кедах», «Такая прикольная в этих штанишках и кедах!», «Вот такие кросы крутые,но моя затребовала со светящимися подошвами(((все мои варианты с модными кросами перечеркнула», «Что за волшебные кеды на Вас?», «Какая красивая модница. Дочка - украшение семьи», «На Гарика профилем похожа», «Кристина! У вас растет маленькое чудо! Родите еще деток !Гарик будет на 7 небе от счастья!!!!!», «Вы такая пара красивая и колоритная,на одном не останавливайтесь», — обсуждают подписчики внешность и стиль малышки и требуют «повторить».

А что предпочитаете вы видеть на девочках — брюки или юбочки?