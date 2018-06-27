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«Сокровище наше»: Кристина Асмус гордится своей маленькой модницей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Кристины Асмус

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Поклонники Кристины Асмус и Гарика Харламова восхищаются их дочкой и умоляют «идти за вторым».

Долгое время актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик харламов скрывали лицо дочери. Поклонникам пары не оставалось ничего кроме восхищаться длиной локонов маленькой «Рапунцель». Когда звездная пара опубликовала фото девочки в анфас, все восхитились, какой красавицей растет маленькая Настя.

Сегодня все восхищаются стилем девочки. «Сокровище наше», — подписала мама фото.

«Какая красотка», «Какая стильная малышка», «Как будто Вы в миниатюре», «То чувство когда 4-х летний ребенок,одет лучше меня», «Девочку одеваете по своему вкусу. Эх не понять моду на эти непонятные штанишки. Наверно очень модно», «У вас костюм из такой же ткани, как круто, наверное, смотритесь вместе)», «Какая стиляга! Ваша маленькая копия!!!», «Мега стильная», «Принцесса», «Волосыыыы», «Такая Рапунцель», «Маленький Ангелочек, с крылышками на кедах», «Такая прикольная в этих штанишках и кедах!», «Вот такие кросы крутые,но моя затребовала со светящимися подошвами(((все мои варианты с модными кросами перечеркнула», «Что за волшебные кеды на Вас?», «Какая красивая модница. Дочка - украшение семьи», «На Гарика профилем похожа», «Кристина! У вас растет маленькое чудо! Родите еще деток !Гарик будет на 7 небе от счастья!!!!!», «Вы такая пара красивая и колоритная,на одном не останавливайтесь», — обсуждают подписчики внешность и стиль малышки и требуют «повторить».

А что предпочитаете вы видеть на девочках — брюки или юбочки?

Фото: instagram

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