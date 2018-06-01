«Папина красавица»: Кристина Асмус впервые показала лицо дочери

Долгое время актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов скрывали лицо своей дочери. На всех фотографиях и видеороликах девочка была запечатлена спиной к зрителю. Сегодня звездные родители впервые показали четырехлетнюю Анастасию миру.
На фото малышка сидит в корзине с продуктами. «Дали дочь на сдачу )))))», — шутит мама.
«Оооо», «Какая клевая сдача))», «Это где акция», «Адрес магазина не подскажете», «Первый раз по-моему показали лицо», «Наконец мы увидели личико», — радуются поклонники пары.
«Какая красотка растет!!!», «Бусинка какая», «На папу похожа», «Папина красавица», «Господи, какая хорошенькая», «Кристи, она космос», «Все говорят папина дочка, а я вижу Кристину в детстве», — обсуждают они внешность малышки.
А как считаете вы, на кого больше похожа девочка?
Фото: instagram