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«Папина красавица»: Кристина Асмус впервые показала лицо дочери

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Кристины Асмус

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Кристина Асмус и Гарик Харламов перестали скрывать дочь.

Долгое время актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов скрывали лицо своей дочери. На всех фотографиях и видеороликах девочка была запечатлена спиной к зрителю. Сегодня звездные родители впервые показали четырехлетнюю Анастасию миру.

На фото малышка сидит в корзине с продуктами. «Дали дочь на сдачу )))))», — шутит мама.

«Оооо», «Какая клевая сдача))», «Это где акция», «Адрес магазина не подскажете», «Первый раз по-моему показали лицо», «Наконец мы увидели личико», — радуются поклонники пары.

«Какая красотка растет!!!», «Бусинка какая», «На папу похожа», «Папина красавица», «Господи, какая хорошенькая», «Кристи, она космос», «Все говорят папина дочка, а я вижу Кристину в детстве», — обсуждают они внешность малышки.

А как считаете вы, на кого больше похожа девочка?

Фото: instagram

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