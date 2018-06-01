«Папина красавица»: Кристина Асмус впервые показала лицо дочери

Долгое время актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов скрывали лицо своей дочери. На всех фотографиях и видеороликах девочка была запечатлена спиной к зрителю. Сегодня звездные родители впервые показали четырехлетнюю Анастасию миру.

На фото малышка сидит в корзине с продуктами. «Дали дочь на сдачу )))))», — шутит мама.