passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

София Каштанова показала нежное черно-белое фото с подросшим сыном: «Моему малышу уже 10 месяцев»

Поклонники звезды сериала «Полицейский с Рублевки» растроганы новым снимком в ее блоге.

Актриса София Каштанова, известная ролями в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Психологини», предпочитает лишний раз не афишировать свою личную жизнь. Поэтому для многих ее поклонников рождение сына стало сюрпризом. Теперь молодая мама с удовольствием делится фотографиями с крохой.

«Моему малышу уже 10 месяцев! Love is...», — написала звездная мама под новой фотографией в своем блоге.

Личность папы малыша Джорджа София также не раскрывает.

«Он не публичный человек и поэтому не участвовал в нашей съемке. Но это уж точно не помешает нам стать самыми лучшими родителями на свете», — говорила она в интервью журналу «7Дней».

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!