София Каштанова показала нежное черно-белое фото с подросшим сыном: «Моему малышу уже 10 месяцев»
Поклонники звезды сериала «Полицейский с Рублевки» растроганы новым снимком в ее блоге.
Актриса София Каштанова, известная ролями в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Психологини», предпочитает лишний раз не афишировать свою личную жизнь. Поэтому для многих ее поклонников рождение сына стало сюрпризом. Теперь молодая мама с удовольствием делится фотографиями с крохой.
«Моему малышу уже 10 месяцев! Love is...», — написала звездная мама под новой фотографией в своем блоге.
Личность папы малыша Джорджа София также не раскрывает.
«Он не публичный человек и поэтому не участвовал в нашей съемке. Но это уж точно не помешает нам стать самыми лучшими родителями на свете», — говорила она в интервью журналу «7Дней».
Фото и видео: instagram
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