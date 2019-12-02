София Каштанова показала нежное черно-белое фото с подросшим сыном: «Моему малышу уже 10 месяцев»

Актриса София Каштанова, известная ролями в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Психологини», предпочитает лишний раз не афишировать свою личную жизнь. Поэтому для многих ее поклонников рождение сына стало сюрпризом. Теперь молодая мама с удовольствием делится фотографиями с крохой.

«Моему малышу уже 10 месяцев! Love is...», — написала звездная мама под новой фотографией в своем блоге.