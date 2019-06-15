«Он не публичный человек»: София Каштанова рассказала об отце своего сына

Известие о том, что 31-летняя София Каштанова стала мамой, немало удивило поклонников звезды сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Психологини». Лишь недавно актриса рассекретила пол и имя долгожданного наследника. Об отце малыша Джорджа София предпочитает не распространяться – в интервью журналу «7 дней» молодая мама заявила, что ее избранник далек от публичности: «Каким станет Джордж, зависит от меня и от его папы. Он не публичный человек и поэтому не участвовал в нашей съемке. Но это уж точно не помешает нам стать самыми лучшими родителями на свете!».
Сын Софии Каштановой родился в Мексике – в этой стране находится второй дом актрисы. По признанию молодой мамы, ей очень понравился «максимально натуральный и естественный подход к родам» в этой стране. «Я рожала – прим.ред. в клинике, в специальном акушерском бассейне. Меня поместили в него уже не припомню, в какой момент, потому что роды длились долго, 21 час. Мой малыш родился практически из воды в воду. Кроме того, вокруг был приглушенный свет, поэтому он не испытывал стресса, не было никаких криков, суеты… Полное спокойствие», – откровенно рассказала София.
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!