Фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим и Антонио Бандерасом в главных ролях, премьера которого состоялась в Москве, понравился Анфисе Чеховой и ее сыну Соломону.«Корчерожец и его мамочка посмотрели "Доктора Дулитла". Интересно и смешно. Особенно волынка, извлеченная из задницы Дракона. Детям понравилось. Советую идти всем любителям животных и Роберта Дауни Младшего», — поделилась эмоциями звездная мама. «Классное фото», «У меня тоже корчерожец», «Сын на вашу маму похож», «Ваш сын на этой фото похож на лидера группы "На-На")) Надеюсь обойдется без слухов», — обсуждают подписчики подросшего мальчика. Обновленная прическа и еще более стройная фигура телезвезды тоже привлекли внимание поклонников: «Как вы прекрасно выглядите», «Вам идет стройность», «Прям душа радуется, когда на Вас смотришь!!!», «Анфиса исхудала, на Алсу стала похожа», «Как вам хорошо с этой стрижкой. Шикарная просто», «Анфиса, как называется Ваш цвет волос (тон)? Очень крутой», «Ошеломительный цвет волос))», «Анфиса с новой причесочкой и сыночком, все прекрасно». Фото и видео: instagram, архивы пресс-службПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!