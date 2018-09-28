«Скромность, достоинство и обаяние»: Алла Пугачева гордится подросшей внучкой

Поклонники Аллы Пугачевой восхищаются тем, какими растут дети певицы. Сегодня Примадонна напомнила: она гордится не только маленькими Лизой и Гарри, но и Клавой — своей внучкой.

«Скромность, интеллигентность, достоинство и обаяние, и все в одном "флаконе" по имени КЛАУДИЯ ❤️❤️❤️», — написала она под фотографией заметно повзрослевшей за последнее время девочки.