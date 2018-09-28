«Скромность, достоинство и обаяние»: Алла Пугачева гордится подросшей внучкой

Поклонники Аллы Пугачевой восхищаются тем, какими растут дети певицы. Сегодня Примадонна напомнила: она гордится не только маленькими Лизой и Гарри, но и Клавой — своей внучкой.
«Скромность, интеллигентность, достоинство и обаяние, и все в одном "флаконе" по имени КЛАУДИЯ ❤️❤️❤️», — написала она под фотографией заметно повзрослевшей за последнее время девочки.
Шестилетняя Клава — младший ребенок в семье Кристины Орбакайте. Девочка родилась в браке с нынешним супругом певицы, Михаилом Земцовым.
Об отношениях дочери с бабушкой Кристина рассказывала в одном из интервью. «Еще как только Клавдия родилась, мама прозвала ее "капелькой". Мама видит в ней себя», — говорила она.
Также звездная мама воспитала двух сыновей — 27-летнего Никиту от Владимира Преснякова, и 20-летнего Дени от Руслана Байсарова.
Фото: instagram, Anatoly Lomokhov/globallookpress