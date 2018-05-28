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«Дочка застенчива и диковата»: Кристина Орбакайте призналась, что ей сложно общаться с 6-летней Клавой

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Кристина Орбакайте с дочкой Клавой
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В новом интервью певица Кристина Орбакайте рассказала о проблемах в воспитании своего младшего ребенка.

Кристина Орбакайте — многодетная мама, причем у ее старших сыновей большая разница в возрасте с младшим ребенком, дочкой Клавдией. По мере взросления девочки Кристина столкнулась со сложностями в ее воспитании, о которых откровенно рассказала в интервью телеканалу «Дождь».

«У нас с ней не то, чтобы конкуренция... Просто у Миши (у супруга Кристины Михаила Земцова, — прим. ред.) быстрый разговор: он нас обнимет, поцелует и все — конфликт исчерпан. А у нас с ней будет долгий разговор. Бывает, выясняем отношения из-за платьев, уроков или чего-то еще», — призналась Орбакайте.

Певица также поведала о сходстве характеров дочки и ее бабушки Аллы Пугачевой: «Еще как только Клавдия родилась, мама прозвала ее «капелькой». Мама видит в ней себя. Дочка бывает немного застенчива или... диковата, что ли? Ей надо сначала просканировать человека и только потом она уже скажет: «Здравствуйте!» А я ее ругаю, говорю: «Ты что, невоспитанная? Тебе не стыдно?».

Фото: Instagram

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