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Шестилетняя дочь Кристины Орбакайте спела с мамой в караоке

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Кристины Орбакайте

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Клавдия Земцова вышла на сцену с мамой.

Шестилетняя Клавдия Земцова, несмотря на знаменитых маму и бабушку, растет скромной и стеснительной девочкой. Однажды, в совсем юном возрасте, она уже выходила на сцену с мамой, жутко стесняясь, а теперь — не только вышла, но и спела.

«Уговорила все-таки», — подписала видео гордая мама.

«Как только Клавдия родилась, мама (бабушка девочки, Алла Пугачева — Прим.ред.) прозвала ее "капелькой". Мама видит в ней себя. Дочка бывает немного застенчива или... диковата, что ли? Ей надо сначала просканировать человека и только потом она уже скажет: "Здравствуйте!" А я ее ругаю, говорю: "Ты что, невоспитанная? Тебе не стыдно?"», — признавалась Кристина в интервью каналу «Дождь».

Сейчас мама с дочкой в компании их папы Михаила Земцова, а также коллег и родственников — Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Валерия и Виолы Сюткиных, Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой, Игоря Гуляева, Алины Редел — отдыхают в Юрмале.

Звезды устраивают дружеские посиделки, наслаждаются морем, играют в гольф с Аллой Духовой.

Фото и видео: instagram

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