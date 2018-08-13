Шестилетняя дочь Кристины Орбакайте спела с мамой в караоке

«Как только Клавдия родилась, мама (бабушка девочки, Алла Пугачева — Прим.ред.) прозвала ее "капелькой". Мама видит в ней себя. Дочка бывает немного застенчива или... диковата, что ли? Ей надо сначала просканировать человека и только потом она уже скажет: "Здравствуйте!" А я ее ругаю, говорю: "Ты что, невоспитанная? Тебе не стыдно?"», — признавалась Кристина в интервью каналу «Дождь».

Сейчас мама с дочкой в компании их папы Михаила Земцова, а также коллег и родственников — Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Валерия и Виолы Сюткиных, Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой, Игоря Гуляева, Алины Редел — отдыхают в Юрмале.