Сергей Лазарев случайно раскрыл тайну Валерии с младенцем

Фотография певицы Валерии с младенцем, опубликованная ею в блоге сегодня, вызвала немало пересудов в Сети. О том, кем приходится малыш самой артистке, ни она, ни ее супруг не сообщают. Тайну семьи случайно раскрыл Сергей Лазарев.

Молодой папа, который несколько лет назад обзавелся наследником при участии суррогатной матери, поздравил коллег: