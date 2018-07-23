«Не внук»: 50-летняя Валерия показала фото с младенцем

Певицу Валерию и ее супруга, 49-летнего продюсера Иосифа Пригожина, считают одной из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса. Оба они воспитывают детей от предыдущих браков, но общих детей у них нет. Снимок, который опубликовала артистка сегодня, возобновил обсуждение этой темы: так ли это? Или пара что-то скрывает?
«Такой сладкий, что хочется съесть», — написала певица, сопроводив пост хештегами #невнук, #малыш и #детинашесчастье.
«Вам очень идёт», «Это ваш ребёнок?)», «Зачем эти постоянные интриги с маленькими детьми. Пишите сразу чей дитя», — недоумевают подписчики.
Валерия и ее супруг регулярно интригуют подписчиков, публикуя фотографии с двумя очаровательными младенцами. Но кем они им приходятся — не сообщают. Гораздо охотнее пара общается на темы спорта и путешествий, а также взрослых детей.
Часть поклонников пары уверена: это — дети, рожденные суррогатной матерью. Никаких подтерждений этому нет.
Фото: instagram