logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Не внук»: 50-летняя Валерия показала фото с младенцем

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Валерии

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Валерия и Иосиф Пригожин интригуют фанатов.

Певицу Валерию и ее супруга, 49-летнего продюсера Иосифа Пригожина, считают одной из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса. Оба они воспитывают детей от предыдущих браков, но общих детей у них нет. Снимок, который опубликовала артистка сегодня, возобновил обсуждение этой темы: так ли это? Или пара что-то скрывает?

«Такой сладкий, что хочется съесть», — написала певица, сопроводив пост хештегами #невнук, #малыш и #детинашесчастье.

«Вам очень идёт», «Это ваш ребёнок?)», «Зачем эти постоянные интриги с маленькими детьми. Пишите сразу чей дитя», — недоумевают подписчики.

Валерия и ее супруг регулярно интригуют подписчиков, публикуя фотографии с двумя очаровательными младенцами. Но кем они им приходятся — не сообщают. Гораздо охотнее пара общается на темы спорта и путешествий, а также взрослых детей.

Часть поклонников пары уверена: это — дети, рожденные суррогатной матерью. Никаких подтерждений этому нет.

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой
Смело! Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике
«Засохшая старушка»: Яну Рудковскую жестко раскритиковали за откровенный вырез на платье
Максим Виторган засветил округлившийся живот Ксении Собчак в «бабушкиной» ночнушке
«Я узнала о разводе по SMS»: Ирина Грудинина об изменах мужа, его любовнице-«ангеле» и ссоре сыновей
Ольга Бузова продемонстрировала изящные изгибы своего тела в модной фотосъемке