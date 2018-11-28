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Сергей Безруков ушел в декрет после рождения сына

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Сергея Безрукова

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Молодые родители Анна Матисон и Сергей Безруков рассказали о планах на ближайшее будущее.

Несколько дней назад, 24 ноября, Анна Матисон родила Сергею Безрукову сына. Сегодня стало известно, что оба супруга намерены посвятить себя детям в течение некоторого времени.

«У Сережи отпуск, конечно, не такой длинный, он берет полтора месяца. Я же на год сразу откладываю все дела», — рассказала молодая мама.

«Мужчина должен сам этого хотеть. Если сидеть в декрете с женой — это не его, ничем и не сподвигнуть, а если это твое, то сам стремишься всем существом. У нас и особенных секретов воспитания нет. Детей просто любить надо, принимать во всех проявлениях — тогда со всем справишься. Я жду новые бессонные ночи, заранее отношусь к ним с нежностью», — сообщил Сергей в интервью с «Антенна-Телесемь».

Два года назад, когда родилась дочь, супруги поступили так же.

Фото и видео: instagram

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