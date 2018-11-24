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Сергей Безруков и Анна Матисон стали родителями во второй раз

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Сергея Безрукова

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Знаменитый актер сообщил о радостном событии.

В семье актера Сергея Безрукова и режиссера Анны Матисон случилось долгожданное событие – у пары родился сын. Счастливый отец опубликовал в Instagram снимок из больничной палаты, в подписи к которому поблагодарил любимую супругу: «СЫН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (И я снова был рядом) АНЕЧКА,ЛЮБИМАЯ МОЯ,РОДНАЯ МОЯ!!! СПАСИБО ТЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P.S.Выкладываю фото,чтобы опередить всех любознательных...особенно прессу)».

Многочисленные поклонники пары поздравили Сергея и Анну с рождением малыша.

Напомним, Сергей Безруков и Анна Матисон воспитывают двухлетнюю дочь Марию. Поклонники очарованы маленькой красавицей, очень похожей на свою знаменитую маму.

Фото: Instagram

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