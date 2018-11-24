Сергей Безруков и Анна Матисон стали родителями во второй раз

В семье актера Сергея Безрукова и режиссера Анны Матисон случилось долгожданное событие – у пары родился сын. Счастливый отец опубликовал в Instagram снимок из больничной палаты, в подписи к которому поблагодарил любимую супругу: «СЫН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (И я снова был рядом) АНЕЧКА,ЛЮБИМАЯ МОЯ,РОДНАЯ МОЯ!!! СПАСИБО ТЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P.S.Выкладываю фото,чтобы опередить всех любознательных...особенно прессу)».