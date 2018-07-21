Счастливый отец! Дмитрий Тарасов показал трогательное фото с новорожденной дочерью

Напомним, супруга Тарасова Анастасия родила дочь 10 июля в элитном перинатальном центре в Подмосковье. Незадолго до появления малышки на свет в СМИ появилась информация о том, что «Локомотив» не собирается продлевать с Дмитрием Тарасовым контракт, поэтому будущий папа выставил на продажу два автомобиля премиум-класса и четырехэтажный дом в престижном коттеджном поселке. Однако футболист продолжит играть за московский клуб, а специально для хейтеров Тарасов опубликовал фото «собственного» самолета: «Хочу сказать большое спасибо жёлтым газетёнкам и недоброжелателям! Благодаря Вам, добрые люди дружненько скинули 💵 мне на карту и я купил самолет».