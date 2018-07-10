Срочная продажа квартиры и люкс-авто в залоге: потерявший работу Дмитрий Тарасов готовится к родам жены

Футболист Дмитрий Тарасов продолжает избавляться от имущества, чтобы оплатить рождение своего второго ребенка в элитном роддоме, а также исполнить другие желания беременной супруги Анастасии. Согласно информации реестра уведомлений о залоге движимого имущества, спортсмену оказались не по карману два автомобиля, которые были куплены несколько лет назад.

По информации портала StarHit, спортсмен уже год не может продать квартиру в Москве, в которой жил вместе с Бузовой. Тарасову даже пришлось снизить цену апартаментов на пять миллионов. А на днях Дмитрий был вынужден заложить две дорогостоящие иномарки — собственный Gelandewagen за 7 миллионов рублей и отобранный у Ольги свой подарок — Mercedes GLE.