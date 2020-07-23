«Счастье в панаме»: Ольга Зуева показала нежное фото с дочерью от Данилы Козловского

О том, что Ольга Зуева и Данила Козловский стали родителями, поклонники пары узнали 2 марта. Появившуюся на свет в США девочку назвали Ода Валентина.

Роман Ольги и Данилы начался около пяти лет назад. Влюбленные долгое время скрывали свои отношения, но позже Козловский представил Зуеву как свою девушку, ради него она даже переехала из США в Москву на какое-то время. О том, что у пары скоро родится ребенок, стало известно в конце октября 2019 года — об этом сообщил брат Данилы.