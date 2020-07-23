«Счастье в панаме»: Ольга Зуева показала нежное фото с дочерью от Данилы Козловского
Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress
«Мечтаю отправиться к океану снова. Счастье в панаме. Вита Камлюк, спасибо за фото», — написала она.
О том, что Ольга Зуева и Данила Козловский стали родителями, поклонники пары узнали 2 марта. Появившуюся на свет в США девочку назвали Ода Валентина.
Роман Ольги и Данилы начался около пяти лет назад. Влюбленные долгое время скрывали свои отношения, но позже Козловский представил Зуеву как свою девушку, ради него она даже переехала из США в Москву на какое-то время. О том, что у пары скоро родится ребенок, стало известно в конце октября 2019 года — об этом сообщил брат Данилы.
Фото и видео: Instagram/@_olyazueva, Globallookpress
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