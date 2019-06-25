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Роскошная Саша Савельева, стильная Согдиана, экстравагантная Катя Лель и другие звезды на премии «Мама года»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Саша Савельева

Фото: Екатерина Ширинкина
Первый выход в свет Саши Савельевой принес ей первый титул.

Во вторник, 25 июня, в Смоленском Пассаже (Москва) состоялась церемония вручения премии «Мама года», организованная журналом MODA topical. Ведущим мероприятия стал Александр Олешко, за музыку отвечала Катя Гусева. Среди гостей были замечены Юлия Ковальчук, Саша Савельева, Ирина Дубцова, Согдиана, Олеся Судзиловская, певица МакSим, Анжелика Агурбаш и другие знаменитости. Некоторые из звездных мам ушли не с пустыми руками.

Для бывшей солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой этот выход в свет стал первым после родов. Возможно, это принесло ей удачу — журнал назвал молодую родительницу (их с Кириллом Сафоновым сын Леон родился в конце марта) «Мамой года».

Юлию Ковальчук признали самой музыкальной мамой. Звание обаятельной мамы досталось Согдиане, самой энергичной назвали Катю Лель, а нежной — Максим.

В прошлом году «мамой года» была Анастасия Стоцкая, теперь она пришла на мероприятие с сыном Александром.

Текст: Роза Ветрова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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