Родившая от сбежавшего фитнес-тренера Саша Сивкова впервые показала малыша: «Как похож на папу»

«Маленький ангелочек. Самое главное — счастья в жизни, это маленький ангел. Счастья вам и здоровья. Будьте сильными, чтобы воспитать настоящего мужчину», «Такой сладуся», «Боже, какой сладуськин! Желаю малышу крепкого иммунитета и никогда не болеть, огромного счастья и много-много улыбок», «Ой, ну какой сладенький малыш, пусть будет здоровым и счастливым», «Что за пухляк такой, обалдеть», «Ну просто нет слов! Какие классные фото! Маленький ангелочек», «Копия мамочки», «Какой хорошенький пупс! А как похож на папу, только, конечно, намного милее», «Маленький щекастик», — умиляются фолловеры.

Напомним, весной стало известно, что Вячеслав Дайчев закрутил роман с выпускницей «Фабрики звезд» Алексой (настоящее имя — Александра Чвикова — прим.ред.). Пока одни радуются тому, что бывшая девушка Тимати встретила новую любовь, другие обвиняют ее в развале чужой семьи — Александра Сивкова признавалась, что очень тяжело переживала предательство супруга.