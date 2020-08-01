Родившая от сбежавшего фитнес-тренера Саша Сивкова впервые показала малыша: «Как похож на папу»
Фото: Instagram/@sashasivkova
Весной 2020 года разразился громкий скандал — известный «звездный» фитнес-тренер Вячеслав Дайчев бросил беременную супругу, танцовщицу и модель Александру Сивкову. Однако, судя по всему, супругам удалось наладить отношения ради будущего ребенка, и 9 июля в одном из московских роддомов Александра и Вячеслав познакомились со своим сыном Тимуром. Новоиспеченная мама наслаждается своим новым статусом и с удовольствием делится счастьем с поклонниками. Ранее танцовщица скрывала лицо малыша, однако несколько часов назад опубликовала в своем блоге милые кадры из newborn-фотосессии: «Мой сын, моя радость и моё ежедневное счастье». Теперь поклонники знают, какие очаровательно-пухлые щечки у сына Александры.
«Маленький ангелочек. Самое главное — счастья в жизни, это маленький ангел. Счастья вам и здоровья. Будьте сильными, чтобы воспитать настоящего мужчину», «Такой сладуся», «Боже, какой сладуськин! Желаю малышу крепкого иммунитета и никогда не болеть, огромного счастья и много-много улыбок», «Ой, ну какой сладенький малыш, пусть будет здоровым и счастливым», «Что за пухляк такой, обалдеть», «Ну просто нет слов! Какие классные фото! Маленький ангелочек», «Копия мамочки», «Какой хорошенький пупс! А как похож на папу, только, конечно, намного милее», «Маленький щекастик», — умиляются фолловеры.
Напомним, весной стало известно, что Вячеслав Дайчев закрутил роман с выпускницей «Фабрики звезд» Алексой (настоящее имя — Александра Чвикова — прим.ред.). Пока одни радуются тому, что бывшая девушка Тимати встретила новую любовь, другие обвиняют ее в развале чужой семьи — Александра Сивкова признавалась, что очень тяжело переживала предательство супруга.
Фото: Instagram Александры Сивковой, Вячеслава Дайчева
Видео: YouTube
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