37-летняя телеведущая Ольга Ушакова родила четвертую дочь и показала нежное фото с ней

«Ура! Многодетная, счастливая мамочка!», «Олечка моя! Счастлива за вас обоих! Пусть растет здоровая и счастливая девочка! Ура!», «Здоровья! Ура!», «Господи, как можно быть такими красивыми сразу после родов? Поздравляю», «Поздравляю, Оля! Растите здоровыми и счастливыми», — поздравили семью.

Ольга с мужем воспитывают еще троих девочек. Двоих — Дарью и Ксению — от предыдущих отношений телеведущей, и общую малышку Машу.

Ранее телеведущая признавалась, что рада, что в семье будет еще малыш: «Кажется, что двое детей — это так мало. Уже не представляю наш дом без "вечного прыгателя" мисс Марии Амбер! И, признаюсь, в решении родить еще одного было немного корысти: кто-то должен составить ей компанию, а то она "ушатает" маму».