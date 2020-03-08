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37-летняя телеведущая Ольга Ушакова родила четвертую дочь и показала нежное фото с ней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга Ушакова

Фото: Instagram

Ведущая программы «Доброе утро» призналась, что в ее семье будет пополнение, в октябре 2019 года. И теперь в семье появился четвертый ребенок.

Ольга Ушакова всегда мечтала о большой семье — и ее желание сбылось. Телеведущая в четвертый раз стала мамой: у нее и кипрского ресторатора Адама Амбера родилась дочь. О том, что она ждет еще одного малыша Ольга узнала всего через 1,5 года после появления на свет дочери Маши.

Ольга Ушакова опубликовала в Instagram нежное фото с избранником и малышкой. «Прекрасный день, чтобы появиться на свет», — подписала она снимок. Пока родители не рассказывают, как назвали дочь.

«Ура! Многодетная, счастливая мамочка!», «Олечка моя! Счастлива за вас обоих! Пусть растет здоровая и счастливая девочка! Ура!», «Здоровья! Ура!», «Господи, как можно быть такими красивыми сразу после родов? Поздравляю», «Поздравляю, Оля! Растите здоровыми и счастливыми», — поздравили семью.

Ольга с мужем воспитывают еще троих девочек. Двоих — Дарью и Ксению — от предыдущих отношений телеведущей, и общую малышку Машу.

Ранее телеведущая признавалась, что рада, что в семье будет еще малыш: «Кажется, что двое детей — это так мало. Уже не представляю наш дом без "вечного прыгателя" мисс Марии Амбер! И, признаюсь, в решении родить еще одного было немного корысти: кто-то должен составить ей компанию, а то она "ушатает" маму».

Фото и видео: Instagram

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