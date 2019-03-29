«Роберт тоже готовит свой Stand Up»: подросший сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой вышел на сцену с родителями

Долгое время Павел Воля и Ляйсан Утяшева скрывали своих детей от посторонних глаз. Они и сейчас не показывают лиц своих наследников, но вполне возможно, что в скором времени из тени выйдет пятилетний Роберт.

«Роберт тоже готовит свой stand up. Дословно сказал, что сцена ему "нормально"», — поделилась Ляйсан.