«Роберт тоже готовит свой Stand Up»: подросший сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой вышел на сцену с родителями

Долгое время Павел Воля и Ляйсан Утяшева скрывали своих детей от посторонних глаз. Они и сейчас не показывают лиц своих наследников, но вполне возможно, что в скором времени из тени выйдет пятилетний Роберт.
«Роберт тоже готовит свой stand up. Дословно сказал, что сцена ему "нормально"», — поделилась Ляйсан.
Сейчас семья находится в Хайфе. Трехлетняя София, по всей видимости, осталась в Москве — на фотографиях из аэропорта ее тоже не было.
А вы хотели бы увидеть всю эту семью на одном из шоу?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram