«Чемодан собирал сам»: Ляйсан Утяшева показала редкое фото с подросшим сыном

«Супер красивая мама! Восхищаюсь», «А парень то уже подрос... на Пашу похож», «Какой уже большой!!! Как здорово!!!! Пусть детки растут большими и здоровыми», «Чужие дети быстро растут ))) Недавно вроде читали что у вас сын родился, а он уже вырос», «Расскажите, пожалуйста, как Вы воспитываете детей? Роберт помогает вам с сумками?», — интересуются подписчики.

Те, кто внимательно следят за блогом отца мальчика, догадались: мама и сын летят в Израиль.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram