«Чемодан собирал сам»: Ляйсан Утяшева показала редкое фото с подросшим сыном

В семье 33-летней Ляйсан Утяшевой и 40-летнего Павла Воли двое детей. Звездная пара нечасто показывает их публике. В этот понедельник в блоге спортсменки появилось фото, на котором запечатлена она с сыном.
«Путешественники в деле. Ваши предположения, куда мы? У папы там скоро концерт. P.S. большой чемодан Роберта, собирал сам», — написала она.
«Супер красивая мама! Восхищаюсь», «А парень то уже подрос... на Пашу похож», «Какой уже большой!!! Как здорово!!!! Пусть детки растут большими и здоровыми», «Чужие дети быстро растут ))) Недавно вроде читали что у вас сын родился, а он уже вырос», «Расскажите, пожалуйста, как Вы воспитываете детей? Роберт помогает вам с сумками?», — интересуются подписчики.
Те, кто внимательно следят за блогом отца мальчика, догадались: мама и сын летят в Израиль.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram