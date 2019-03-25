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«Чемодан собирал сам»: Ляйсан Утяшева показала редкое фото с подросшим сыном

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Фото: Instagram Ляйсан Утяшевой
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Сын Ляйсан Утяшевой и Павла Воли заметно вытянулся и повзрослел.

В семье 33-летней Ляйсан Утяшевой и 40-летнего Павла Воли двое детей. Звездная пара нечасто показывает их публике. В этот понедельник в блоге спортсменки появилось фото, на котором запечатлена она с сыном.

«Путешественники в деле. Ваши предположения, куда мы? У папы там скоро концерт. P.S. большой чемодан Роберта, собирал сам», — написала она.

«Супер красивая мама! Восхищаюсь», «А парень то уже подрос... на Пашу похож», «Какой уже большой!!! Как здорово!!!! Пусть детки растут большими и здоровыми», «Чужие дети быстро растут ))) Недавно вроде читали что у вас сын родился, а он уже вырос», «Расскажите, пожалуйста, как Вы воспитываете детей? Роберт помогает вам с сумками?», — интересуются подписчики.

Те, кто внимательно следят за блогом отца мальчика, догадались: мама и сын летят в Израиль.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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