Рита Дакота хочет сделать 2-летнюю дочь вегетарианкой?

Не все поклонники певицы оценили эту идею.

«Это все, конечно, прекрасно, но почему бы не предоставить ребенку самому выбор, есть или не есть мясо?», «Почему вы решаете за ребенка чем он хочет питаться?», «Может быть имеет смысл предлагать ребенку разные продукты на выбор - в том числе и мясо. Почему нужно ограничивать рацион ребенка именно своими предпочтениями в еде?», «Ребенку мясо нужно! Может пока не стоит давать только вегетарианскую еду! Чуть позже ребенок выберет как хочет питаться», «Детям нужен белок) на педиатрии это проходят и пытаются донести, никакой растительный белок, никогда не заменит животного. Именно поэтому многие дети на растительном питании с задержкой развития и многими другими проблемами», — обсуждают они.

Впрочем, некоторые знаменитости придерживаются другого мнения. Так, телеведущая Ирена Понарошку рассказывала, что ее 6-летний на тот момент сын придерживается именно вегетарианской диеты. Правда, это решение он принял сам.

А как считаете вы, может ли родитель решать, какой диеты будет придерживаться его ребенок?