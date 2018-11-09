Регина Тодоренко вышла в свет на последнем месяце беременности и назвала дату родов

Накануне вечером Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе пришли на церемонию вручения премии журнала «OК!» в Four Seasons Hotel Moscow. Будущие родители получили награду в номинации «Пара года» и в благодарственной речи раскрыли дату рождения малыша.

По словам будущей мамы, ждать осталось всего неделю.

«Это большая ответственность — стать парой года. Я тебя люблю! Дай бог нам в следующем году стать родителями года», — добавил будущий отец.