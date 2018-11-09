Регина Тодоренко вышла в свет на последнем месяце беременности и назвала дату родов

Накануне вечером Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе пришли на церемонию вручения премии журнала «OК!» в Four Seasons Hotel Moscow. Будущие родители получили награду в номинации «Пара года» и в благодарственной речи раскрыли дату рождения малыша.
По словам будущей мамы, ждать осталось всего неделю.
«Это большая ответственность — стать парой года. Я тебя люблю! Дай бог нам в следующем году стать родителями года», — добавил будущий отец.
Ранее в одном из интервью Влад сообщил прессе, что у них родится мальчик. Живот Регины он в шутку называет «Вадим».
Поздравляем будущих родителей и ждем хороших новостей!
Фото: архивы пресс-служб, starface, instagram