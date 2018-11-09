Навка, Савичева, Летучая и все-все-все на премии «ОК! Больше чем звезды»

Накануне вечером, пока топ-модели демонстрировали умопомрачительные комплекты нижнего белья в шоу Victoria’s Secret, российские звезды собрались в московском отеле Four Seasons на третьей ежегодной церемонии вручения премий журнала ОК! — «Больше чем звезды» 2018.
На красной дорожке яблоку было негде упасть: друг за другом перед фотографами появились Татьяна Навка, Анна Седокова, Елена Летучая, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Оксана Акиньшина, Катерина Шпица, Юлия Савичева, Денис Клявер, Александр Панайотов и многие другие знаменитости.
В ходе торжественного вечера были награждены лучшие из лучших — звезды шоу-бизнеса, кино, театра и даже соцсетей. Тех, кто унес домой заветную статуэтку в каждой номинации (правда, не все лауреаты сделали это лично), определили читатели.
Список победителей премии «ОК! Больше чем звезды» 2018:
- «Главный герой. Музыка» — Баста
- «Новые лица. Музыка» — Мари Краймбрери
- «Пара года» — Регина Тодоренко и Влад Топалов
- «Главный герой. Новые формы» — Александр Горчилин
- «Главный герой. Кино» — Аглая Тарасова
- «Новые лица. Кино» — Александр Кузнецов
- «Главный герой. Театр» — Юлия Пересильд и Андрей Бурковский, Дарья Мороз и Софья Эрнст
- «Главный герой. Телефильмы» — Мария Миронова, Павел Деревянко
- «Главный герой. Спорт» — Алина Загитова
- «Главный герой. Блистательный образ Mercury» — Ксения Раппопорт
- «Главный герой. Мама года» — Анна Хилькевич
- «Главный герой. Герой из сети» — Ида Галич
- «Приз зрительских симпатий» — Ляйсан Утяшева
Фото: Starface
Видео: Instagram