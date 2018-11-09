Навка, Савичева, Летучая и все-все-все на премии «ОК! Больше чем звезды»

Накануне вечером, пока топ-модели демонстрировали умопомрачительные комплекты нижнего белья в шоу Victoria’s Secret, российские звезды собрались в московском отеле Four Seasons на третьей ежегодной церемонии вручения премий журнала ОК! — «Больше чем звезды» 2018.

На красной дорожке яблоку было негде упасть: друг за другом перед фотографами появились Татьяна Навка, Анна Седокова, Елена Летучая, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Оксана Акиньшина, Катерина Шпица, Юлия Савичева, Денис Клявер, Александр Панайотов и многие другие знаменитости.