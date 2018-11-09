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Навка, Савичева, Летучая и все-все-все на премии «ОК! Больше чем звезды»

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Летучая

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Вечером 8 ноября в московском фешенебельном отеле Four Seasons прошла церемония вручения премий журнала OK!, которая уже не первый год носит гордое название «Больше чем звезды».

Накануне вечером, пока топ-модели демонстрировали умопомрачительные комплекты нижнего белья в шоу Victoria’s Secret, российские звезды собрались в московском отеле Four Seasons на третьей ежегодной церемонии вручения премий журнала ОК! — «Больше чем звезды» 2018.

На красной дорожке яблоку было негде упасть: друг за другом перед фотографами появились Татьяна Навка, Анна Седокова, Елена Летучая, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Оксана Акиньшина, Катерина Шпица, Юлия Савичева, Денис Клявер, Александр Панайотов и многие другие знаменитости.

В ходе торжественного вечера были награждены лучшие из лучших — звезды шоу-бизнеса, кино, театра и даже соцсетей. Тех, кто унес домой заветную статуэтку в каждой номинации (правда, не все лауреаты сделали это лично), определили читатели.

Список победителей премии «ОК! Больше чем звезды» 2018:

  • «Главный герой. Музыка» — Баста
  • «Новые лица. Музыка» — Мари Краймбрери
  • «Пара года» — Регина Тодоренко и Влад Топалов
  • «Главный герой. Новые формы» — Александр Горчилин
  • «Главный герой. Кино» — Аглая Тарасова
  • «Новые лица. Кино» — Александр Кузнецов
  • «Главный герой. Театр» — Юлия Пересильд и Андрей Бурковский, Дарья Мороз и Софья Эрнст
  • «Главный герой. Телефильмы» — Мария Миронова, Павел Деревянко
  • «Главный герой. Спорт» — Алина Загитова
  • «Главный герой. Блистательный образ Mercury» — Ксения Раппопорт
  • «Главный герой. Мама года» — Анна Хилькевич
  • «Главный герой. Герой из сети» — Ида Галич
  • «Приз зрительских симпатий» — Ляйсан Утяшева

Фото: Starface

Видео: Instagram

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