Ребенок родился с антителами к коронавирусу

«Мой врач подозревает, что я передала ему свои антитела к вирусу во время беременности», — уточнила мать. В образцах жидкости вокруг ребенка в утробе или в грудном молоке коронавирус не нашли.

Китайские ученые в журнале Emerging Infectious Diseases также заявили об обнаружении антител у детей, рожденных женщинами с COVID-19. По их словам, иммунитет к вирусу снижался через некоторое время. Также врачи из Пресвитерианской клиники Нью-Йорка объяснили, что передача нового коронавируса от матери новорожденному происходит редко.

Напомним, близнецы выжили после того, как их мать оказалась в коме из-за заражения коронавирусом. Даниэль Мартин и Брайан Грин стали родителями Авы и Амелии 7 октября. Когда у 32-летней девушки начались симптомы коронавируса всего через несколько дней после введения карантина, ее срочно доставили в больницу. Мама пятерых детей почувствовала, что задыхается на девятой неделе беременности и 30 марта ее привезли в больницу с подозрением на пневмонию. Она настолько чувствовала себя плохо, что беременную пришлось на две недели погрузить в искусственную кому. Пока она спала, врачи наблюдали за близнецами, они были в группе риска.