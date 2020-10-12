Женщина, которая впала в кому из-за коронавируса, родила здоровых близнецов
Даниэль Мартин и Брайан Грин стали родителями Авы и Амелии 7 октября. Когда у 32-летней девушки начались симптомы коронавируса всего через несколько дней после введения карантина, ее срочно доставили в больницу. Мама пятерых детей почувствовала, что задыхается на девятой неделе беременности и 30 марта ее привезли в больницу с подозрением на пневмонию.
Thank goodness they pulled through 🙏 https://t.co/xf5363VMG2— Metro (@MetroUK) October 11, 2020
Она настолько чувствовала себя плохо, что беременную пришлось на две недели погрузить в искусственную кому. Пока она спала, врачи наблюдали за близнецами, они были в группе риска.
«Мне поставили аппарат искусственной вентиляции легких, который помог выбраться из болезни, и я справлялся - мне было трудно дышать и говорить - это было ужасно», - вспоминает пациентка. Врачи прогнозировали, что спасти удастся только Даниэль.
«Я повесил трубку и просто заплакал. Это было действительно страшно», - вспоминает ее муж.
К счастью, через 10 дней она женщина окрепла, и ее вывели из комы. Сейчас семья находится в своем доме в Шанкилле, Белфаст. Гордый отец девочек Брайан признается: «Для нас это определенно чудо. Они наши крошечные принцессы. У нас уже сейчас трое мальчиков и две девочки - это точно будет сумасшедший дом. Это здорово, что они уже дома. Все довольны».
Фото: pixabay.com
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