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Женщина, которая впала в кому из-за коронавируса, родила здоровых близнецов

Близнецы выжили после того, как их мать оказалась в коме из-за заражения коронавирусом, передает издание Metro.

Даниэль Мартин и Брайан Грин стали родителями Авы и Амелии 7 октября. Когда у 32-летней девушки начались симптомы коронавируса всего через несколько дней после введения карантина, ее срочно доставили в больницу. Мама пятерых детей почувствовала, что задыхается на девятой неделе беременности и 30 марта ее привезли в больницу с подозрением на пневмонию.

Она настолько чувствовала себя плохо, что беременную пришлось на две недели погрузить в искусственную кому. Пока она спала, врачи наблюдали за близнецами, они были в группе риска.

«Мне поставили аппарат искусственной вентиляции легких, который помог выбраться из болезни, и я справлялся - мне было трудно дышать и говорить - это было ужасно», - вспоминает пациентка. Врачи прогнозировали, что спасти удастся только Даниэль.

«Я повесил трубку и просто заплакал. Это было действительно страшно», - вспоминает ее муж.

К счастью, через 10 дней она женщина окрепла, и ее вывели из комы. Сейчас семья находится в своем доме в Шанкилле, Белфаст. Гордый отец девочек Брайан признается: «Для нас это определенно чудо. Они наши крошечные принцессы. У нас уже сейчас трое мальчиков и две девочки - это точно будет сумасшедший дом. Это здорово, что они уже дома. Все довольны».

Фото: pixabay.com

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