Женщина, которая впала в кому из-за коронавируса, родила здоровых близнецов

«Мне поставили аппарат искусственной вентиляции легких, который помог выбраться из болезни, и я справлялся - мне было трудно дышать и говорить - это было ужасно», - вспоминает пациентка. Врачи прогнозировали, что спасти удастся только Даниэль.

«Я повесил трубку и просто заплакал. Это было действительно страшно», - вспоминает ее муж.

К счастью, через 10 дней она женщина окрепла, и ее вывели из комы. Сейчас семья находится в своем доме в Шанкилле, Белфаст. Гордый отец девочек Брайан признается: «Для нас это определенно чудо. Они наши крошечные принцессы. У нас уже сейчас трое мальчиков и две девочки - это точно будет сумасшедший дом. Это здорово, что они уже дома. Все довольны».