Растрепанный после ванны сын Владимира Преснякова растрогал беременную маму: «Я - милый ежик»

В ожидании второго ребенка Наталья Подольская и Владимир Пресняков стараются больше времени проводить дома, в общении с сыном. Артемий этому рад - видео, которое опубликовал в блоге его папа, доказывает это.

«Я - ежик! Я - милый ежик», - улыбается в кадре счастливый ребенок.

«Какой хорошенький», «Такой сладкий малыш», «Ой, Владимир копия», «Улыбочка папина», «И мама и папа в замечательном ежике», «Чудесный мальчишка! И на папу похож и на маму», «Похож на Никиту», «Темка просто красавчик», «Классный малый», «Здоровья вашему красивому семейству», - комментируют поклонники.

Второй сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова появится на свет в ноябре. О своей беременности певица рассказала в августе - до этого она скрывала растущий живот. Теперь, напротив, она всячески украшает себя, наслаждаясь своим положением.