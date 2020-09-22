Беременная Наталья Подольская примерила платье школьницы, удачно скрывающее живот
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
В ноябре 38-летняя Наталья Подольская и 52-летний Владимир Пресняков во второй раз станут родителями. Долгое время они скрывали, что ждут второго сына (о поле ребенка проболтались бабушка с дедушкой), но, когда размер живота стал внушительным, Наталья объявила, что ждет ребенка.
Теперь артистка в открытую наслаждается интересным положением, публикуя в социальной сети фото и видео с округлившимися формами. Часто Подольская показывает, какие наряды примеряет. С утра пораньше певица опубликовала видео, где позирует в наряде школьницы — строгом широком черном платье с белым воротничком. Свободная одежда удачно замаскировала живот, но до тех пор, пока будущая дважды мама не повернулась профилем.
Наталья спросила поклонников, идет ей платье или нет: большинство сошлось во мнении, что наряд на Подольской сидит отлично.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков уже воспитывают 5-летнего сына Артемия, у музыканта также есть 29-летний сын Никита от Кристины Орбакайте. Второй малыш в семье Пресняковых появится в ноябре.
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
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