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Беременная Наталья Подольская примерила платье школьницы, удачно скрывающее живот

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Наталья Подольская

Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/

Артистка с утра пораньше порадовала поклонников видеороликом в обновке.

В ноябре 38-летняя Наталья Подольская и 52-летний Владимир Пресняков во второй раз станут родителями. Долгое время они скрывали, что ждут второго сына (о поле ребенка проболтались бабушка с дедушкой), но, когда размер живота стал внушительным, Наталья объявила, что ждет ребенка.

Теперь артистка в открытую наслаждается интересным положением, публикуя в социальной сети фото и видео с округлившимися формами. Часто Подольская показывает, какие наряды примеряет. С утра пораньше певица опубликовала видео, где позирует в наряде школьницы — строгом широком черном платье с белым воротничком. Свободная одежда удачно замаскировала живот, но до тех пор, пока будущая дважды мама не повернулась профилем.

Наталья спросила поклонников, идет ей платье или нет: большинство сошлось во мнении, что наряд на Подольской сидит отлично.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков уже воспитывают 5-летнего сына Артемия, у музыканта также есть 29-летний сын Никита от Кристины Орбакайте. Второй малыш в семье Пресняковых появится в ноябре.

Фото и видео: Instagram Натальи Подольской

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