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Принц Гарри и Меган Маркл готовятся стать родителями, а СМИ обсуждают их будущих детей

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Меган Маркл и принц Гарри
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Меган Маркл может родить близнецов или последовать примеру Анджелины Джоли, уверены журналисты.

Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл, намеченная на май, будоражит умы светских сплетников. Доподлинно известно, что пара не планирует надолго откладывать рождение детей. На днях, во время встречи с Синед и Адомом Мерфи в Белфасте (супруги занимаются производством инновационных гаджетов для новорожденных), невеста принца сообщила: эти приспособления обязательно им понадобятся.

Чуть ранее издание DailyMail сообщило, что принц ради любимой и будущих детей бросил курить и всерьез занялся своим здоровьем. «Среди друзей всем известно, что они как можно скорее хотят создать семью», — говорят инсайдеры. Согласно их информации, еще в декабре Гарри начал следить за своим питанием и вернулся к интенсивным занятиям спортом. Его невеста следит за здоровьем и фигурой уже давно.

Зарубежное издание Woman’s Day предполагает, что у Меган Маркл родятся близнецы. В статье указано, что невеста принца следует специальной программе, целью которой является увеличение фертильности — особое питание, йога, гормональные препараты, контроль врачей.

А таблоид National Enquirer предсказывает ей судьбу Анджелины Джоли, ведь актриса всерьез занимается благотворительностью. «У Меган и Гарри добрые сердца, и они готовы иметь в своей семье и своих, и приемных детей. Причем не исключено, что последние будут разных рас, как у Джоли», — утверждает инсайдер.

Впрочем, достоверность информации в последних двух изданиях не раз подвергалась сомнениям.

Фото: globallookpress

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