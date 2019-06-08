«Прекрасные девчонки»: Светлана Зейналова поделилась милым фотом с обеими дочками

У известной телеведущей Светланы Зейналовой две дочери: 10-летняя Саша и годовалая Вероника. Малышку Светлана родила, когда ей было уже за 40. Она призналась, что быть матерью в таком возрасте – особое счастье.
Светлана порадовала подписчиков новой фотографией со своими красавицами. Снимок она сделала во время прогулки в 7 утра.
«Какие дети-солнышки. И Светочка-мама,сплошной позитив и зажигалочка»,
«Хорошанчики»,
«Красотульки. обожаю вас»,
«Прекрасные девчонки», - отметили подписчики.
Отец старшей дочери - бывший программный директор радио Maximum Алексей Глазатов. Вторую дочь Светлана родила от своего нынешнего избранника Дмитрия. Телеведущая долго его скрывала, но потом опубликовала несколько видео с ним в Instagram.
А вы бы решились родить ребенка после 40 лет?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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