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«Прекрасные девчонки»: Светлана Зейналова поделилась милым фотом с обеими дочками

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана с Вероникой

Фото: Instagram
Телеведущая рассказала, во сколько они выходят на прогулку.

У известной телеведущей Светланы Зейналовой две дочери: 10-летняя Саша и годовалая Вероника. Малышку Светлана родила, когда ей было уже за 40. Она призналась, что быть матерью в таком возрасте – особое счастье.

Светлана порадовала подписчиков новой фотографией со своими красавицами. Снимок она сделала во время прогулки в 7 утра.

«Какие дети-солнышки. И Светочка-мама,сплошной позитив и зажигалочка»,

«Хорошанчики»,

«Красотульки. обожаю вас»,

«Прекрасные девчонки», - отметили подписчики.

Отец старшей дочери - бывший программный директор радио Maximum Алексей Глазатов. Вторую дочь Светлана родила от своего нынешнего избранника Дмитрия. Телеведущая долго его скрывала, но потом опубликовала несколько видео с ним в Instagram.

А вы бы решились родить ребенка после 40 лет?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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