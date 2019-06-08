«Прекрасные девчонки»: Светлана Зейналова поделилась милым фотом с обеими дочками

У известной телеведущей Светланы Зейналовой две дочери: 10-летняя Саша и годовалая Вероника. Малышку Светлана родила, когда ей было уже за 40. Она призналась, что быть матерью в таком возрасте – особое счастье.

Светлана порадовала подписчиков новой фотографией со своими красавицами. Снимок она сделала во время прогулки в 7 утра.