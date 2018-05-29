«Рожать в 40 — это прекрасно»: Светлана Зейналова рассказала о неудачных попытках ЭКО и своей поздней беременности

Звезда Первого канала Светлана Зейналова — дважды мама. О своей второй беременности телеведущая узнала неожиданно. «Сколько у вас недель?» — «36» — «Прекрасно! Вам сколько лет?» — «...41», — вспоминает она свой диалог с медперсоналом в своей первой колонке на «Летидор».

«Когда я узнала, что стану мамой, я растерялась, испугалась и запаниковала. Как будто мне 16 лет, а не 41, и мама будет ругать. Не может быть! Чего греха таить, мне и самой всегда казалось, что после 40 рожать уже "не комильфо". Ну, как-то неправильно. Нехорошо. Вот в 39 еще можно. А в 40 все — табу! Нельзя! В душе я осуждающе качала головой и говорила себе: "Со мной этого точно не случится! Я НЕ БУДУ РОЖАТЬ В 40"», — вспоминает Светлана.

Телеведущая призналась, что после рождения первой дочери мечтала стать мамой еще раз, но врачи были непреклонны. За пять лет женщина потратила сумму, на которую можно было купить машину или квартиру, но все было тщетно. Попрощавшись со своей мечтой, она прошла последний осмотр: «А дальше — как в кино, сериале или романах. Через 20 минут сижу в машине, сжимая в руке ворох направлений на анализы и рекомендаций по приему лекарств с маленькой фотографией УЗИ, на которой робким пятнышком, маленькой запятой, крохотной закорючечкой видна она — Вероника…»