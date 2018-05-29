«Рожать в 40 — это прекрасно»: Светлана Зейналова рассказала о неудачных попытках ЭКО и своей поздней беременности

Звезда Первого канала Светлана Зейналова — дважды мама. О своей второй беременности телеведущая узнала неожиданно. «Сколько у вас недель?» — «36» — «Прекрасно! Вам сколько лет?» — «...41», — вспоминает она свой диалог с медперсоналом в своей первой колонке на «Летидор».
«Когда я узнала, что стану мамой, я растерялась, испугалась и запаниковала. Как будто мне 16 лет, а не 41, и мама будет ругать. Не может быть! Чего греха таить, мне и самой всегда казалось, что после 40 рожать уже "не комильфо". Ну, как-то неправильно. Нехорошо. Вот в 39 еще можно. А в 40 все — табу! Нельзя! В душе я осуждающе качала головой и говорила себе: "Со мной этого точно не случится! Я НЕ БУДУ РОЖАТЬ В 40"», — вспоминает Светлана.
Телеведущая призналась, что после рождения первой дочери мечтала стать мамой еще раз, но врачи были непреклонны. За пять лет женщина потратила сумму, на которую можно было купить машину или квартиру, но все было тщетно. Попрощавшись со своей мечтой, она прошла последний осмотр: «А дальше — как в кино, сериале или романах. Через 20 минут сижу в машине, сжимая в руке ворох направлений на анализы и рекомендаций по приему лекарств с маленькой фотографией УЗИ, на которой робким пятнышком, маленькой запятой, крохотной закорючечкой видна она — Вероника…»
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Дорогие друзья! В моей жизни случилось чудо -ровно в 5.08! 27 мая 2018 года. Митька плакал 😀😀😝😝, как все железные мужчины, которые в первый раз держат счастье, завернутое в простую фланелевую пеленку... Я от всей души благодарю КГ «Лапино», его великолепных врачей, своего любимого мужчину и Бога за все, что ощутила и прожила. Это было ...прекрасно! Мне отдельно хочется сказать «СПАСИБО» Ольге Николаевне Курбацкой, которая меня лечила, терпела, рожала, уговаривала и всячески спасала. ❤️❤️❤️ и всему персоналу «Лапино» за теплый приём и понимание -особенно, когда я бегала в панике по коридорам, кричала, что я боюсь и требовала остановить процесс)) 😂😂😂😂 меня не сдали в психушку, а просто сделали счастливой! СПАСИБО! #мама #дочка #роддом #рожатьвесело #роды #лапино @lapinomed #счастье #дваждымама #спатьбольшенебуду
«Я не знала, имею ли я право радоваться. И НОРМАЛЬНО ЛИ Я ПОСТУПАЮ, что рожаю после 40? <...> И вот что я поняла сейчас. Спустя 8 месяцев беременности и 8 месяцев в качестве "умеренно молодой матери": нам СТОЛЬКО ЛЕТ, СКОЛЬКО МЫ САМИ СЕБЕ ДАДИМ! Мы будем молодыми столько, сколько сами захотим. Пока не устанем. Пока сами себе не скажем — хватит, баста, успокойся. <...> И рожать в 40 — это прекрасно! Если вы хотите ребенка и здоровье вам позволяет — вперед! Косые взгляды косных людей, которые себя загоняют в рамки условностей и потеряли свободу мышления, — это ерунда, на которую не надо тратить силы. Жизнь одна. И в 40, как я уже писала, надо понимать, что многие вещи "или сейчас, или никогда"», — подытожила звездная мама.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram