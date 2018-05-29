logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Рожать в 40 — это прекрасно»: Светлана Зейналова рассказала о неудачных попытках ЭКО и своей поздней беременности

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Светлана Зейналова

Фото: Instagram Светланы Зейналовой
Arrows-left
Arrows-right
Reload
41-летняя ведущая программы «Доброе утро» рассказала о своих эмоциях во время беременности.

Звезда Первого канала Светлана Зейналова — дважды мама. О своей второй беременности телеведущая узнала неожиданно. «Сколько у вас недель?» — «36» — «Прекрасно! Вам сколько лет?» — «...41», — вспоминает она свой диалог с медперсоналом в своей первой колонке на «Летидор».

«Когда я узнала, что стану мамой, я растерялась, испугалась и запаниковала. Как будто мне 16 лет, а не 41, и мама будет ругать. Не может быть! Чего греха таить, мне и самой всегда казалось, что после 40 рожать уже "не комильфо". Ну, как-то неправильно. Нехорошо. Вот в 39 еще можно. А в 40 все — табу! Нельзя! В душе я осуждающе качала головой и говорила себе: "Со мной этого точно не случится! Я НЕ БУДУ РОЖАТЬ В 40"», — вспоминает Светлана.

Телеведущая призналась, что после рождения первой дочери мечтала стать мамой еще раз, но врачи были непреклонны. За пять лет женщина потратила сумму, на которую можно было купить машину или квартиру, но все было тщетно. Попрощавшись со своей мечтой, она прошла последний осмотр: «А дальше — как в кино, сериале или романах. Через 20 минут сижу в машине, сжимая в руке ворох направлений на анализы и рекомендаций по приему лекарств с маленькой фотографией УЗИ, на которой робким пятнышком, маленькой запятой, крохотной закорючечкой видна она — Вероника…»

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дорогие друзья! В моей жизни случилось чудо -ровно в 5.08! 27 мая 2018 года. Митька плакал 😀😀😝😝, как все железные мужчины, которые в первый раз держат счастье, завернутое в простую фланелевую пеленку... Я от всей души благодарю КГ «Лапино», его великолепных врачей, своего любимого мужчину и Бога за все, что ощутила и прожила. Это было ...прекрасно! Мне отдельно хочется сказать «СПАСИБО» Ольге Николаевне Курбацкой, которая меня лечила, терпела, рожала, уговаривала и всячески спасала. ❤️❤️❤️ и всему персоналу «Лапино» за теплый приём и понимание -особенно, когда я бегала в панике по коридорам, кричала, что я боюсь и требовала остановить процесс)) 😂😂😂😂 меня не сдали в психушку, а просто сделали счастливой! СПАСИБО! #мама #дочка #роддом #рожатьвесело #роды #лапино @lapinomed #счастье #дваждымама #спатьбольшенебуду

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey)

«Я не знала, имею ли я право радоваться. И НОРМАЛЬНО ЛИ Я ПОСТУПАЮ, что рожаю после 40? <...> И вот что я поняла сейчас. Спустя 8 месяцев беременности и 8 месяцев в качестве "умеренно молодой матери": нам СТОЛЬКО ЛЕТ, СКОЛЬКО МЫ САМИ СЕБЕ ДАДИМ! Мы будем молодыми столько, сколько сами захотим. Пока не устанем. Пока сами себе не скажем — хватит, баста, успокойся. <...> И рожать в 40 — это прекрасно! Если вы хотите ребенка и здоровье вам позволяет — вперед! Косые взгляды косных людей, которые себя загоняют в рамки условностей и потеряли свободу мышления, — это ерунда, на которую не надо тратить силы. Жизнь одна. И в 40, как я уже писала, надо понимать, что многие вещи "или сейчас, или никогда"», — подытожила звездная мама.

Больше статей о Светлане и ее детях ищите здесь.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Мама, мы не живем на этой роскошной вилле»: дочка Бони разоблачила ее попытки казаться богаче
«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Лолиты Милявской будет строить свою жизнь в Европе
«Все мальчики, кроме Захары»: в Сети обсуждают новое фото подросших детей Анджелины Джоли
«Фигурка как у модели»: 65-летняя Любовь Успенская в мини-платье покорила фанатов своей красотой
«Прилично поправилась»: поклонники обсуждают изменившуюся фигуру Ани Лорак
Ирина Пегова вывела в свет 13-летнюю красавицу-дочку