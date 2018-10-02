Послеродовой корсет, бассейн, сауна и хамам: Анастасия Костенко рассказала, как возвращала фигуру после родов

«Восстановление после родов. Тема, я смотрю, актуальная и обойти ее стороной вы со мной не можете. Еще в госпитале, на третий день, мне подобрали послеродовой корсет, который я носила от силы дней 8. Потом началось плохое самочувствие, как мне показалось, из-за корсета и я с ним окончательно распрощалась. Живот, кстати, исчез довольно быстро. Полностью оценить состояние я смогла через 2 месяца, когда подтянулись мышцы пресса. Нарекали мне "друзья интернета" диастаз, которым, к великому облегчению, у меня и не пахло», — похвасталась супруга Дмитрия Тарасова.

«Вообще, в КГ Лапино рекомендуют не заниматься спортом 6 недель после родов и окончательно дали добро после контрольного визита у своего акушера-гинеколога, на котором отметили мое стремительное восстановление и отличное, по всем пунктам, состояние. Спустя время я ввела бассейн, сауну и хамам( в меру разумного). Очень здорово укрепляют спину и ноги фитбол», — сообщила она.