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Послеродовой корсет, бассейн, сауна и хамам: Анастасия Костенко рассказала, как возвращала фигуру после родов

Анастасия Костенко поделилась новой фотографией с дочкой и раскрыла секреты своей стройности.

«Восстановление после родов. Тема, я смотрю, актуальная и обойти ее стороной вы со мной не можете. Еще в госпитале, на третий день, мне подобрали послеродовой корсет, который я носила от силы дней 8. Потом началось плохое самочувствие, как мне показалось, из-за корсета и я с ним окончательно распрощалась. Живот, кстати, исчез довольно быстро. Полностью оценить состояние я смогла через 2 месяца, когда подтянулись мышцы пресса. Нарекали мне "друзья интернета" диастаз, которым, к великому облегчению, у меня и не пахло», — похвасталась супруга Дмитрия Тарасова.

«Вообще, в КГ Лапино рекомендуют не заниматься спортом 6 недель после родов и окончательно дали добро после контрольного визита у своего акушера-гинеколога, на котором отметили мое стремительное восстановление и отличное, по всем пунктам, состояние. Спустя время я ввела бассейн, сауну и хамам( в меру разумного). Очень здорово укрепляют спину и ноги фитбол», — сообщила она.

«Чтобы не говорили, но питаюсь правильно. Старалась придерживаться пп еще до родов и беременности( были, конечно же дни, где я ела вредности), так что менять свой план питания особо не пришлось, да и я никогда не была в восторге от сладостей. В принципе, ничего магического», — уточнила модель.

Фото: instagram

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