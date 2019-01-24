«Полная антисанитария и полная любовь»: Светлана Зейналова показала трогательное видео с восьмимесячной дочкой

41-летняя Светлана Зейналова — дважды мама. 27 мая ее младшая дочь отметит свой первый день рождения, а пока активно занимается тем, что познает мир. В своем блоге телеведущая показала, как малышка общается с четвероногим членом семьи.

«Лучше собак могут быть только Собаки! А лучше детей — никто. Полная антисанитария и полная любовь навсегда! Сейчас Мамы закидают меня камнями, но только так можно научить любить животных — да всех любить и двуногих, и четырехлапых и двукрылых и даже червяков», — написала она.

Большая часть подписчиков поддержала молодую маму. «Милота», «Я вас поддерживаю и согласна с Вами», «Да ну какая антисанитария, это ж домашний песина)) он еще и трапезой поделиться может. Это так здорово», «Иммунитет у ребенка будет крепче», «У меня детки с собакой и кошкой выросли! Очень любят животных», «Моя росла еще хлеще)) потому что дома не только свои собаки но и вечно мамой подобранные и домой притащенные! и да это антисанитария, но мы от нее не страдали никогда! а как говорит моя самая отныне любимая кожная детская врач - От собак и кошек детям передается только доброта и лишай, но он легко лечится», «Видео вызывает бурю умиления», — пишут они.

Не обошлось и без критики: «А полы с подогревом?», «Все же надо настороженно относится к таким взаимоотношениям. Я за собак, но есть пример у знакомых. Собачка оставила шрам на лице у ребенка, пытаясь его укусить. Потом много косметических операций девочка пережила. Собачка при этом очень добрая и ласковая была», «У собак тоже бывают депрессии возьмет и цапнет».

А как считаете вы, с какого возраста детям можно разрешать знакомиться с крупными домашними животными?