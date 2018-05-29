Светлана Зейналова стала мамой во второй раз и показала первое фото с дочкой

О том, что ведущая Первого канала Светлана Зейналова вновь станет мамой, поклонники говорили еще в начале года. Вскоре эти слухи подтвердились — звезда ТВ перестала скрывать беременность и с удовольствием выкладывала свежие фото в свой микроблог.
А сегодня, 29 мая, Светлана рассказала фолловерам, что благополучно родила дочь, и поблагодарила за помощь сотрудников клинического центра «Лапино» в Подмосковье.
Дорогие друзья! В моей жизни случилось чудо -ровно в 5.08! 27 мая 2018 года. Митька плакал 😀😀😝😝, как все железные мужчины, которые в первый раз держат счастье, завернутое в простую фланелевую пеленку... Я от всей души благодарю КГ «Лапино», его великолепных врачей, своего любимого мужчину и Бога за все, что ощутила и прожила. Это было ...прекрасно! Мне отдельно хочется сказать «СПАСИБО» Ольге Николаевне Курбацкой, которая меня лечила, терпела, рожала, уговаривала и всячески спасала. ❤️❤️❤️ и всему персоналу «Лапино» за теплый приём и понимание -особенно, когда я бегала в панике по коридорам, кричала, что я боюсь и требовала остановить процесс)) 😂😂😂😂 меня не сдали в психушку, а просто сделали счастливой! СПАСИБО! #мама #дочка #роддом #рожатьвесело #роды #лапино @lapinomed #счастье #дваждымама #спатьбольшенебуду
Напомним, у Зейналовой есть также старшая «особенная» дочь Александра от первого брака с бывшим программным директором радиостанции Maximum Алексеем Глазатовым. Сейчас Светлана живет с новым возлюбленным по имени Дмитрий, от которого и родила младшую дочку.
Фото: Instagram