Светлана Зейналова стала мамой во второй раз и показала первое фото с дочкой

О том, что ведущая Первого канала Светлана Зейналова вновь станет мамой, поклонники говорили еще в начале года. Вскоре эти слухи подтвердились — звезда ТВ перестала скрывать беременность и с удовольствием выкладывала свежие фото в свой микроблог.

А сегодня, 29 мая, Светлана рассказала фолловерам, что благополучно родила дочь, и поблагодарила за помощь сотрудников клинического центра «Лапино» в Подмосковье.