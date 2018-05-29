Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Светлана Зейналова стала мамой во второй раз и показала первое фото с дочкой

1 / 9
Светлана Зейналова
Arrows-left
Arrows-right
Reload
41-летняя телеведущая Светлана Зейналова родила дочь и уже поделилась первым трогательным снимком с малышкой.

О том, что ведущая Первого канала Светлана Зейналова вновь станет мамой, поклонники говорили еще в начале года. Вскоре эти слухи подтвердились — звезда ТВ перестала скрывать беременность и с удовольствием выкладывала свежие фото в свой микроблог.

А сегодня, 29 мая, Светлана рассказала фолловерам, что благополучно родила дочь, и поблагодарила за помощь сотрудников клинического центра «Лапино» в Подмосковье.

Дорогие друзья! В моей жизни случилось чудо -ровно в 5.08! 27 мая 2018 года. Митька плакал 😀😀😝😝, как все железные мужчины, которые в первый раз держат счастье, завернутое в простую фланелевую пеленку... Я от всей души благодарю КГ «Лапино», его великолепных врачей, своего любимого мужчину и Бога за все, что ощутила и прожила. Это было ...прекрасно! Мне отдельно хочется сказать «СПАСИБО» Ольге Николаевне Курбацкой, которая меня лечила, терпела, рожала, уговаривала и всячески спасала. ❤️❤️❤️ и всему персоналу «Лапино» за теплый приём и понимание -особенно, когда я бегала в панике по коридорам, кричала, что я боюсь и требовала остановить процесс)) 😂😂😂😂 меня не сдали в психушку, а просто сделали счастливой! СПАСИБО! #мама #дочка #роддом #рожатьвесело #роды #лапино @lapinomed #счастье #дваждымама #спатьбольшенебуду

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey)

Напомним, у Зейналовой есть также старшая «особенная» дочь Александра от первого брака с бывшим программным директором радиостанции Maximum Алексеем Глазатовым. Сейчас Светлана живет с новым возлюбленным по имени Дмитрий, от которого и родила младшую дочку.

Фото: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Максим Галкин рассказал о родстве своего сына и Филиппа Киркорова: «Настало время приподнять портьеру тайны»
Цветы для Меркель: почему джентльменский жест Путина сочли оскорблением
Анжелика Варум засветила лишнее в коротких шортиках и раскрыла все секреты идеальной фигуры
Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую
Голливудский шик! Алина Кабаева покорила всех на открытии фестиваля художественной гимнастики
Идеальное тело и ничего лишнего: 28-летняя дочь Успенской показала очень откровенные фото