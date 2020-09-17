Покинутая отцами своих детей Полозкова — о сложной ситуации: «150 тысяч — минимум, который надо зарабатывать»

Этой весной известная поэтесса Вера Полозкова стала мамой в третий раз. Последние месяцы ее беременности выдались на начало вызванного пандемией коронавируса. Но не только это оказалась испытанием для многодетной мамы.

Вера Полозкова живет в съемной квартирой, как матери-одиночке ей нужна помощь с детьми. Для того, чтобы все это обеспечить, а это она делает водиночку, ей требуется немалая сумма. «Я живу в съемной квартире, где, чтобы всем нам хватало места, три комнаты, и меньше мне нельзя просто, потому что иначе всем придется жить друг на друге. Это 70 тысяч в месяц, и еще примерно столько же я трачу на няню. То есть 150 — это нижний предел, который я могу зарабатывать в месяц, и никто кроме меня этого не делает», - призналась она в эфире YouTube-шоу «Мать года».