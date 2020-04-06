34-летняя поэтесса Вера Полозкова стала многодетной мамой и показала лицо новорожденной дочки
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Фото: Instagram Веры Полозковой
«Нежная дочь моя Арина Полозкова родилась три часа назад, очень мягко, без единого стороннего укола и вмешательства, как и резвые ее старшие братья когда-то. 3560 г., 53 см. Вечное и необъятное мое спасибо двум моим настоящим ангелам-хранителям в родах Инне Мишуковой и Лене Левильен за то, каким чистым, беспримесным чудом оборачивается рождение человека, когда они рядом. За то, как они принимали Федора и Саввушу, за то, какими они были сегодня — родными, безупречными. Я в какой-то удивительной тишине внутри, любви благодарности. Обнимаю», — написала она.
О своей третьей беременности «народная» поэтесса Вера Полозкова сообщила в начале марта, опубликовав в своем Instagram несколько фотографий с сильно округлившимся животом, разрисованным цветочными мотивами.
После расставания с мужем, Александром Бганцевым, Вера Полозкова держит личную жизнь в тайне. Ее первый сын Федор родился в декабре 2014 года, второй сын Савва появился на свет в апреле 2018 года.
Редакция Passion.ru поздравляет многодетную маму!
Фото и видео: Instagram
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