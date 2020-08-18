Покинутая экс-королем Малайзии Оксана Воеводина вернулась в соцсети с новыми фотографиями красавчика-сына

После расставания с отцом своего ребенка модель Оксана Воеводина столкнулась с непредвиденными трудностями. Экс-король Малайзии пытался договориться с ней, запретить публиковать снимки сына. В какой-то момент молодой маме пришлось даже уехать в неизвестном направлении - поэтому ее исчезновения из социальных сетей даже на короткий срок подписчики воспринимают с тревогой.

«Куда мы пропали из соц сетей? За минувший месяц с моего дня рождения я практически не сижу в социальных сетях, так как я очень загружена работой над своим новым проектом в России, а соц сети несомненно отнимают много времени... плюс, за каждое написанное здесь слово приходиться отвечать, так как порой в прессе перепечатают и изменят все так, что моей бабушке становится страшно читать... теперь я наконец-то отдохнула и отошла от этого всего и мне хочется спокойной и размеренной жизни, наверное, это то состояние, когда я чувствую себя намного счастливее... в то же время я очень устала, работа и переезд в новое место. Надеюсь, что мы все-таки найдем время и выберемся куда-нибудь на отдых с Леоном в сентябре», - успокоила Оксана фолловеров и показала новые снимки с подросшим сыном.