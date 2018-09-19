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«Походу будет артистом»: зажигательный брейк сына Сергея Лазарева очаровал всех на дне рождения Лизы и Гарри Галкиных

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Сергея Лазарева

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Маленький Никита Лазарев повеселился на шумной вечеринке в честь дня рождения детей Примадонны.

В этот вторник, 18 сентября, Лиза и Гарри Галкины праздновали день рождения. В честь первого юбилея (двойняшкам Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось по пять лет), помимо долгожданных подарков, родители устроили веселую вечеринку. Особое внимание к себе привлек сын Сергея Лазарева — он исполнил зажигательный брейк на танцполе.

«Мой маленький брейкер)))) походу будет артистом!! Никитка на Дне Рождения Лизы и Гарри! Спасибо Алла и Максим за приглашение!!! Красивейший праздник для детей и взрослых», — написал гордый папа.

Кем в действительности может стать мальчик в будущем — пока непонятно. «Мы стартанули по разным направлениям и пока идем по всем одинаково, поэтому сложно сделать вывод. Вот я, например, все детство на голове стоял, поэтому мама меня отвела в гимнастику. Никита вроде прыгает и скачет, но я вижу, что гимнастика — это для него не совсем то, что нужно. Сын очень любит футбол, играет с удовольствием, но еще и рисует прекрасно. Поэтому мы пока выбираем, на чем сосредоточиться более серьезно», — рассказывал Сергей в интервью «Летидору».

Никита родился в 2014 году, но в течение 2,5 лет папе удавалось скрывать сына. Кто мама ребенка — до сих пор неизвестно, но есть предположения, что это — дама из «околомузыкальной сферы». Коллега Сергея Лазарева, певец Филипп Киркоров, предложил другую версию: он уверен, что Никита был рожден от суррогатной матери. Отец мальчика не подтверждал и не опровергал ни одну из них.

Фото и видео: instagram

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