«Походу будет артистом»: зажигательный брейк сына Сергея Лазарева очаровал всех на дне рождения Лизы и Гарри Галкиных

Кем в действительности может стать мальчик в будущем — пока непонятно. «Мы стартанули по разным направлениям и пока идем по всем одинаково, поэтому сложно сделать вывод. Вот я, например, все детство на голове стоял, поэтому мама меня отвела в гимнастику. Никита вроде прыгает и скачет, но я вижу, что гимнастика — это для него не совсем то, что нужно. Сын очень любит футбол, играет с удовольствием, но еще и рисует прекрасно. Поэтому мы пока выбираем, на чем сосредоточиться более серьезно», — рассказывал Сергей в интервью «Летидору».

Никита родился в 2014 году, но в течение 2,5 лет папе удавалось скрывать сына. Кто мама ребенка — до сих пор неизвестно, но есть предположения, что это — дама из «околомузыкальной сферы». Коллега Сергея Лазарева, певец Филипп Киркоров, предложил другую версию: он уверен, что Никита был рожден от суррогатной матери. Отец мальчика не подтверждал и не опровергал ни одну из них.

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