Почти с маму ростом: Виктория Бекхэм показала совместное селфи, которое сделала ее дочь

«Какие милые», «Ого, как похожи! Сколько лет Вашему ребенку?», «Харпер такая классная, это самое хорошее время», «Она так быстро растет», «Ничего себе, девочка скоро будет больше мамы», «Ну вот как можно быть худее дочери? Ведьма», «О май гад!!! Вики остановись... ты молодеешь с каждым днем», - гласят комментарии.

Девочка, которая родилась 10 июля 2011 года, ни в чем не нуждается. Она любит рисовать, катается на собственном пони, примеряет вещи, которые выпускает ее мама под собственнм брендом. Помимо 9-летней Харпер у Дэвида и Виктории Бекхэм есть трое сыновей — 21-летний Бруклин, 17-летний Ромео и 15-летний Круз.