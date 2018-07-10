Виктория и Дэвид Бекхэм показали подросшую дочь и трогательно поздравили ее с днем рождения

Семь лет назад, 10 июля 2011 года, появилась на свет дочь Виктории и Дэвида Бекхэм. Малышку назвали Харпер. Сегодня девочка отпраздновала день рождения.

Мама с папой трогательно поздравили дочь.

«Что я могу сказать о моей маленькой принцессе? Она абсолютно прекрасна! Харпер Севен исполнилось семь лет. С днем рождения, моя взрослая девочка! Эту малышку обожают ее братья, мамочка и папочка... особенная, особенная маленькая девочка. Она заставляет меня улыбаться каждый отдельный день», — написал Дэвид Бекхэм.

«С днем рождения, малышка! Мы любим тебя очень-очень сильно и целуем крепко-крепко! Не могу поверить, что этой крошке исполнилось семь лет сегодня. Время бежит так быстро», — написала Виктория Бекхэм.