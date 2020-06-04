По маминым стопам? Ставшая брюнеткой Алена Шишкова показала подросшую модницу-дочь

Алена Шишкова — не только экс-подруга рэпера Тимати и мать его дочери Алисы, но и профессиональная модель, получившая в 2012 году статус «вице-мисс Россия» на конкурсе красоты. Похоже, Алиса пойдет по стопам мамы: уже сейчас она позирует почти профессионально, нарядившись в яркий «подиумный» наряд.

Девочка занимается балетом и гимнастикой, что позволяет ей поддерживать прекрасную форму.