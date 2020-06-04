По маминым стопам? Ставшая брюнеткой Алена Шишкова показала подросшую модницу-дочь
Фото: Instagram Алены Шишковой
Алена Шишкова — не только экс-подруга рэпера Тимати и мать его дочери Алисы, но и профессиональная модель, получившая в 2012 году статус «вице-мисс Россия» на конкурсе красоты. Похоже, Алиса пойдет по стопам мамы: уже сейчас она позирует почти профессионально, нарядившись в яркий «подиумный» наряд.
Девочка занимается балетом и гимнастикой, что позволяет ей поддерживать прекрасную форму.
Недавно Алисе исполнилось 6 лет, и, поздравляя внучку, Симона Юнусова (мама рэпера Тимати) показала кадры с профессиональной фотосессии, в которой поучаствовала девочка. Поклонники восхитились, как здорово она умеет позировать.
Сейчас Алиса много времени проводит с мамой. У папы девочки новая избранница, модель Анастасия Решетова, которая родила ему сына Ратмира.
А как считаете вы, пойдет ли девочка по маминым стопам?
Фото и видео: Instagram
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