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По маминым стопам? Ставшая брюнеткой Алена Шишкова показала подросшую модницу-дочь

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Алена Шишкова

Фото: Instagram Алены Шишковой

Дочь Тимати и Алены Шишковой почти профессионально позирует в ярком "африканском" образе.

Алена Шишкова — не только экс-подруга рэпера Тимати и мать его дочери Алисы, но и профессиональная модель, получившая в 2012 году статус «вице-мисс Россия» на конкурсе красоты. Похоже, Алиса пойдет по стопам мамы: уже сейчас она позирует почти профессионально, нарядившись в яркий «подиумный» наряд.

Девочка занимается балетом и гимнастикой, что позволяет ей поддерживать прекрасную форму.

Недавно Алисе исполнилось 6 лет, и, поздравляя внучку, Симона Юнусова (мама рэпера Тимати) показала кадры с профессиональной фотосессии, в которой поучаствовала девочка. Поклонники восхитились, как здорово она умеет позировать.

Сейчас Алиса много времени проводит с мамой. У папы девочки новая избранница, модель Анастасия Решетова, которая родила ему сына Ратмира.

А как считаете вы, пойдет ли девочка по маминым стопам?

Фото и видео: Instagram

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