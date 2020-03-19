А как же Тимати? Алена Шишкова и ее экс-свекровь поздравили дочь рэпера с 6-летием

Мать Тимати Симона Юнусова, которая души не чает во внуках, посвятила Алисе трогательные строки.

«Моя большая маленькая девочка! Шесть лет назад я обрела новый смысл и огромную любовь!

Я мечтаю видеть тебя здоровой и счастливой, чтобы ты занималась тем, что будет приносить удовольствие и желание творить!

Хочется подарить тебе весь мир, желание учиться и понимание того, что внешняя привлекательность, это всего лишь бонус от Создателя... Пока мы — взрослые трудимся над твоим внутренним миром, но наступит момент, когда тебе придется заниматься этим самостоятельно и тогда станет ясно, что удалось нам. Желаю тебе веры в себя, преданных друзей, мудрых учителей, думающих родных и огромной любви ко всему живому!

Будь счастлива и запомни — этот подарок можно сделать только своими руками! С днем рождения, мое сердечко, моя большая маленькая девочка!», — написала Симона Юнусова в Instagram.