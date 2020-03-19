passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

А как же Тимати? Алена Шишкова и ее экс-свекровь поздравили дочь рэпера с 6-летием

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Алена Шишкова с Алисой

Фото: Instagram

Мама именинницы показала, как выглядело праздничное утро Алисы, бабушка посвятила внучке трогательный пост, знаменитый отец поздравление не опубликовал.

Дочь рэпера Тимати и модел Алены Шишковой Алиса отмечает 6-й день рождения. Алена устроила для дочери-именинницы праздничное утро с морем шаров и огромных надувных кукол.

Мать Тимати Симона Юнусова, которая души не чает во внуках, посвятила Алисе трогательные строки.

«Моя большая маленькая девочка! Шесть лет назад я обрела новый смысл и огромную любовь!

Я мечтаю видеть тебя здоровой и счастливой, чтобы ты занималась тем, что будет приносить удовольствие и желание творить!

Хочется подарить тебе весь мир, желание учиться и понимание того, что внешняя привлекательность, это всего лишь бонус от Создателя... Пока мы — взрослые трудимся над твоим внутренним миром, но наступит момент, когда тебе придется заниматься этим самостоятельно и тогда станет ясно, что удалось нам. Желаю тебе веры в себя, преданных друзей, мудрых учителей, думающих родных и огромной любви ко всему живому!

Будь счастлива и запомни — этот подарок можно сделать только своими руками! С днем рождения, мое сердечко, моя большая маленькая девочка!», — написала Симона Юнусова в Instagram.

А что же Тимати? На момент написания заметки на его странице в социальной сети поздравления для дочери не было. Но все знают, как трепетно артист относится к своим детям. Наверняка, он устроит для дочери большой праздник.

Напомним, у Тимура Юнусова двое детей: 6-летняя Алиса и 4-месячный сын Ратмир, которого ему родила модель Анастасия Решетова.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!