А как же Тимати? Алена Шишкова и ее экс-свекровь поздравили дочь рэпера с 6-летием
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Фото: Instagram
Дочь рэпера Тимати и модел Алены Шишковой Алиса отмечает 6-й день рождения. Алена устроила для дочери-именинницы праздничное утро с морем шаров и огромных надувных кукол.
Мать Тимати Симона Юнусова, которая души не чает во внуках, посвятила Алисе трогательные строки.
«Моя большая маленькая девочка! Шесть лет назад я обрела новый смысл и огромную любовь!
Я мечтаю видеть тебя здоровой и счастливой, чтобы ты занималась тем, что будет приносить удовольствие и желание творить!
Хочется подарить тебе весь мир, желание учиться и понимание того, что внешняя привлекательность, это всего лишь бонус от Создателя... Пока мы — взрослые трудимся над твоим внутренним миром, но наступит момент, когда тебе придется заниматься этим самостоятельно и тогда станет ясно, что удалось нам. Желаю тебе веры в себя, преданных друзей, мудрых учителей, думающих родных и огромной любви ко всему живому!
Будь счастлива и запомни — этот подарок можно сделать только своими руками! С днем рождения, мое сердечко, моя большая маленькая девочка!», — написала Симона Юнусова в Instagram.
А что же Тимати? На момент написания заметки на его странице в социальной сети поздравления для дочери не было. Но все знают, как трепетно артист относится к своим детям. Наверняка, он устроит для дочери большой праздник.
Напомним, у Тимура Юнусова двое детей: 6-летняя Алиса и 4-месячный сын Ратмир, которого ему родила модель Анастасия Решетова.
Фото и видео: Instagram
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