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«Платон красавчик, на маму похож»: в Сети обсуждают новые фотографии сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Дмитрий Шепелев поделился видеороликом с фотографиями подросшего сына.

Видео, которым поделился Дмитрий Шепелев в своем блоге, растрогало его подписчиков. В эфире шоу Максима Галкина «Сегодня вечером», темой которого стали секреты воспитания от звездных родителей, папа 6-летнего Платона показал редкие фотографии сына.

«Идеальный💞 папа и сын», «Дима, как прекрасен ваш с Жанной сын», «Безумно не хватает Жанны! Сын копия мамы. Она бы гордилась им», «Как сын на Жанну похож», «На вас сын похож, особенно глаза», «Сын очень похож на вас... Прям очень», «Говорили что не Димин сын. Жалко Жаночку.. Сыночка красавчик на маму похож», «Платошка, рости здоровым и счастливым», — обсуждают подписчики.

7 апреля Платону исполнилось 6 лет. В 2013 году, сразу после его рождения, мама мальчика — Жанна Фриске — стала жаловаться на головные боли. В июне 2015 года певица скончалась. Ей было всего 40 лет.

Сейчас пользователи Сети беспокоятся за здоровье 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк. Ряд источников сообщил, что врачи нашли у нее ту же болезнь, что и у Жанны Фриске. Поклонники надеются, что это — просто слухи. Представители звезды опровергают все сообщения.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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