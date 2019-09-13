48-летняя Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга

В Европе врачи пытались помочь актрисе, но лечение результатов не дало. На фоне тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга. У нее диагностировали то же заболевание, что и у Жанны Фриске.

Рядом с актрисой постоянно находятся лучшие медики и муж Петр Чернышев.