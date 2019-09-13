48-летняя Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга

Звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк уже больше двух недель находится в больнице. А в ночь на 13 сентября ее перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния здоровья, сообщает телеграм-канал Mash.
Анастасия Заворотнюк с маленькой дочкой Милой
В Европе врачи пытались помочь актрисе, но лечение результатов не дало. На фоне тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга. У нее диагностировали то же заболевание, что и у Жанны Фриске.
Рядом с актрисой постоянно находятся лучшие медики и муж Петр Чернышев.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Видео: youtube.com/ СЕГОДНЯ
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