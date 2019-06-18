Татьяна Навка рассказала об успехе младшей дочери в фигурном катании: «Первое в жизни 1е место»

Маленькая Надя Пескова — дочь 44-летней фигуристки Татьяны Навки и 51-летнего политика Дмитрия Пескова — делает первые успехи на льду.
«Первое в нашей жизни 1е место!!! #надеждапескова #чемпион #труженица», — написала мама девочки под фотографией.
Четырехлетняя девочка занимается фигурным катанием в школе фигурного катания Ильи Авербуха уже полтора года. В мае минувшего года Надя впервые выступила на конкурсе, а спустя год — одержала первую победу.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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