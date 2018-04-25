Пелагею беспокоит будущее полуторагодовалой дочери

В январе 2017 года известная фолк-певица Пелагея стала мамой. На днях в интервью для нового выпуска журнала «Добрые советы» она поделилась своими страхами.

Молодая мама не делится фотографиями малышки Таисии в социальных сетях, как делают многие звезды.

«Мне важно научить свою дочку принимать себя такой, какая она есть. Грустно смотреть на отфотошопленные фотографии. Они теперь не только в журналах, но и в Инстаграме и других соцсетях. Кажется, что именно к такой идеальной картинке и надо стремиться. А отражение в зеркале, увы, не так безупречно. В результате человек испытывает дикий стресс. Не понимая, что на самом деле он прекрасен», — пояснила она.

С полуторагодовалой малышкой Пелагея разговаривает как со взрослой. «Я уже сейчас чувствую, что Таисия Ивановна в каких-то моментах сложившийся персонаж. Мне бы хотелось прежде всего уважительно относиться к ее развитию, дать ей много возможностей для проявления себя и научить правильно объясняться с миром», — пояснила она.

Примером для подражания артистка считает свою семью: «Мы с мамой проводили вместе очень много времени, и она никогда не общалась со мной, как с маленьким несмышленышем. Всегда на равных. Может, поэтому у нас всегда были такие доверительные отношения. До сих пор она для меня неоспоримый авторитет. Конечно, я не моя мама, а Таисия не я, но в деле ее воспитания я возьму такие вещи на вооружение».

Супруг артистки, хоккеист Иван Телегин, поддерживает жену в воспитании дочери. Мужчина также старается минимизировать свою публичность, особенно после того, как в Сеть попало скандальное видео, которое вполне могло разрушить молодую семью.

Фото: instagram, globallookpress