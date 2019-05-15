Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына: «С днем рождения, малыш, занимающий кровать целиком»

Каждый год, в дни рождения своих детей, Павел Воля и Ляйсан Утяшева пишут им письма. Родители уверены: когда-то их отпрыски смогут найти и прочитать эти послания. Очередное было адресовано Роберту — сыну звездной пары, которому исполнилось 6 лет.

«Ты такой маленький и такой взрослый. Ты можешь смеяться ни о чем, а можешь разговаривать часами на сложные темы. Тебе интересно все: вулканы, древние люди, глубины океанов, космос, заводы-гиганты, машины и самолеты и, конечно, мультики про все и вся, книги про героев и пиратов, истории из детства мамыпапы и многоразовые просмотры очередных "скибиди". С тобой очень интересно. Ты — лучший друг, компаньон, помощник. Самый веселый и самый дружный. Самый отважный, твоя сестра может это запросто подтвердить. Лучший "хвостик" в любом деле! Но уже есть дела, где мы твои "хвостики". Это прекрасно, хоть и случилось очень скоро. Будь здоров, улыбайся, удивляйся, удивляй! Пробуй этот мир, как он пробует тебя. Беги, но не убегай далеко. Хотя бы пока. Догнать тебя становится всё сложнее, ведь у тебя самые быстрые ножки в мире! С днем рождения, малыш, занимающий кровать целиком. С днем рождения, сынок. Спасибо, что выбрал нас. Мы тебя очень сильно любим. Мы будем всегда рядом. Твои папа и мама», — гласит текст.