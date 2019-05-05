«Взрослая, смышленая и очень красивая»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля трогательно поздравили дочь с днем рождения

У шоумена Павла Воли и его супруги Ляйсан Утяшевой есть семейная традиция: каждый год они пишут открытые письма своим детям, поздравляя каждого с очередным днем рождения, делясь некоторыми подробностями из их жизни. В минувшие выходные, 5 мая, они посвятили нежные слова своей дочери.

«Дорогая София. Пишут тебе папа и мама. Мы знаем, что ты это не прочитаешь прямо сейчас, но когда-нибудь ты сделаешь это. Сегодня тебе исполнилось четыре года. Ты проснулась раньше всех, за утро поменяла четыре платья и приехала на свой день рождения, где без остановки бегала, нет, даже носилась со своими друзьями. Вы смеялись, веселились, прыгали, бросались мячами, кричали, запускали шарики в небо, катались с горок друг на друге и миллион всего, чтобы уехать домой вспотевшими, как будто были под дождем. Короче, у вас была сумасшедшая вечеринка. <...> Это, кстати, единственная фотография с твоего дня рождения, где мы хоть как-то попытались тебя отловить», — написали они.