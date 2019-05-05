«Взрослая, смышленая и очень красивая»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля трогательно поздравили дочь с днем рождения

У шоумена Павла Воли и его супруги Ляйсан Утяшевой есть семейная традиция: каждый год они пишут открытые письма своим детям, поздравляя каждого с очередным днем рождения, делясь некоторыми подробностями из их жизни. В минувшие выходные, 5 мая, они посвятили нежные слова своей дочери.
«Дорогая София. Пишут тебе папа и мама. Мы знаем, что ты это не прочитаешь прямо сейчас, но когда-нибудь ты сделаешь это. Сегодня тебе исполнилось четыре года. Ты проснулась раньше всех, за утро поменяла четыре платья и приехала на свой день рождения, где без остановки бегала, нет, даже носилась со своими друзьями. Вы смеялись, веселились, прыгали, бросались мячами, кричали, запускали шарики в небо, катались с горок друг на друге и миллион всего, чтобы уехать домой вспотевшими, как будто были под дождем. Короче, у вас была сумасшедшая вечеринка. <...> Это, кстати, единственная фотография с твоего дня рождения, где мы хоть как-то попытались тебя отловить», — написали они.
«Ты — такая умница. Ты уже такая взрослая, такая смышленая и очень красивая. Ты — помощница. Ты столько знаешь, столько умеешь. А сколько еще у тебя впереди?!!! Мы тебя очень сильно любим. Будь здорова. Мы рядом. Как хорошо, что ты есть! Беги дальше, наша девчонка», — добавили они.
Поклонники считают Павла Волю и Ляйсан Утяшеву идеальной парой и восхищаются идиллией, которая царит в их семье.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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